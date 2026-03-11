Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Nancy Pau

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Nancy

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-05-01

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le 1er mai, Pau FC entre dans un match de caractère. Face à Nancy, il faudra du souffle, du répondant et des nerfs solides. Au Nouste Camp, cette affiche s’annonce âpre, tendue, disputée sur chaque ballon. Les Palois auront besoin d’intensité, de justesse et d’un vrai esprit de conquête pour faire basculer la soirée. Quand le stade pousse, le match change de dimension. Une rencontre qui sent le duel, l’urgence et la bataille jusqu’au bout. .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr

English : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Nancy

