Balade à Roulettes n°8 Le stade d’eaux vives de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Ce magnifique parcours a été ouvert pour la coupe du monde de slalom de canoë-kayak en juin 2009. Parcours d’entraînement pour le kayak, le canoë et le rafting, il est ouvert aux promeneurs qui peuvent profiter d’une balade au calme et du spectacle.

English : Balade à Roulettes n°8 Le stade d’eaux vives de Pau

This magnificent course was opened for the canoe-kayak slalom world cup in June 2009. A training course for kayaking, canoeing and rafting, it is open to walkers, who can enjoy a quiet stroll and the spectacle.

Deutsch : Balade à Roulettes n°8 Le stade d’eaux vives de Pau

Diese wunderschöne Strecke wurde für den Kanu-Slalom-Weltcup im Juni 2009 eröffnet. Als Trainingsstrecke für Kajak, Kanu und Rafting ist er auch für Spaziergänger geöffnet, die hier einen ruhigen Spaziergang und die Aussicht genießen können.

Italiano :

Questo magnifico percorso è stato inaugurato per la Coppa del Mondo di canoa-kayak slalom nel giugno 2009. Campo di allenamento per il kayak, la canoa e il rafting, è aperto agli escursionisti che possono godersi una tranquilla passeggiata e lo spettacolo.

Español : Balade à Roulettes n°8 Le stade d’eaux vives de Pau

Este magnífico recorrido se inauguró para la copa del mundo de eslalon canoa-kayak en junio de 2009. Campo de entrenamiento de kayak, piragüismo y rafting, está abierto a los paseantes que pueden disfrutar de un tranquilo paseo y del espectáculo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine