Balade à vélo: Entre Pays des Sources et Crêtes Charleville-Mézières Ardennes

Balade à vélo: Entre Pays des Sources et Crêtes

45 km 3 h.Niveau famille.> Dénivelé positif 490 m Dénivelé négatif 487 m.> Départ Charleville-Mézières Direction Villers-Semeuse, Flize.

http://www.charleville-tourisme.com/ +33 3 24 56 06 08

English :

45 km 3 h.Level: family.> Difference in height: 490 m Difference in height: 487 m.> Departure: Charleville-Mézières Direction Villers-Semeuse, Flize.

Deutsch :

45 km 3 Std.Niveau: Familie.> Positiver Höhenunterschied: 490 m Negativer Höhenunterschied: 487 m.> Start: Charleville-Mézières Richtung Villers-Semeuse, Flize.

Italiano :

45 km 3 h. Livello: familiare > Dislivello: 490 m ? Dislivello negativo: 487 m. > Partenza: Charleville-Mézières Direzione Villers-Semeuse, Flize.

Español :

45 km 3 h. Nivel: familiar > Desnivel: 490 m ? Desnivel negativo: 487 m. > Salida: Charleville-Mézières Dirección Villers-Semeuse, Flize.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme