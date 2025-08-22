Balade autour de La Bade ( poussette et personne à mobilité réduite) Rieupeyroux Aveyron
Balade autour de La Bade ( poussette et personne à mobilité réduite) Rieupeyroux Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Balade autour de La Bade ( poussette et personne à mobilité réduite)
Balade autour de La Bade ( poussette et personne à mobilité réduite) départ sur le parking du cinéma 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie
Distance: 1.7 km Dénivelé positif: 54 m Durée: 30 -40 min
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Distance: 1.7 km Elevation gain: 54 m Duration: 30 -40 min
Deutsch :
Distanz: 1.7 km Positiver Höhenunterschied: 54 m Dauer: 30 -40 Min
Italiano :
Distanza: 1,7 km Salita: 54 m Durata: 30-40 min
Español :
Distancia: 1,7 km Ascenso: 54 m Duración: 30 -40 min
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par ADT Aveyron