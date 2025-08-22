Balade dans la forêt de Sedan La Chapelle Ardennes

Balade dans la forêt de Sedan

Balade dans la forêt de Sedan 08200 La Chapelle Ardennes Grand Est

Durée : 4 h 14 min Distance : 16,6 km

Lancez vous sur cet itinéraire en boucle de 16,6-km près de Givonne, Ardennes. Généralement considéré comme un parcours modéré, il faut en moyenne 4 h 14 min pour le parcourir. Cet itinéraire est idéal pour la randonnée et le VTT, et vous ne croiserez sûrement pas grand monde sur les sentiers. Vous pouvez y accéder toute l’année et l’expérience en vaut la peine en toute saison. Les chiens sont les bienvenus et peuvent être lâchés à certains endroits.

https://www.alltrails.com/fr/randonnee/france/ardennes/foret-de-sedan-la-chapelle

English :

Set off on this 16.6-km loop near Givonne, Ardennes. Generally considered a moderate route, it takes an average of 4 hrs 14 min to complete. This route is ideal for hiking and mountain biking, and you’re unlikely to come across many people on the trails. You can access it all year round, and the experience is well worth the effort in any season. Dogs are welcome and can be let loose in certain areas.

Deutsch :

Starten Sie auf diesem 16,6-km langen Rundweg in der Nähe von Givonne, Ardennen. Die Strecke gilt allgemein als moderat und wird in durchschnittlich 4 Stunden und 14 Minuten zurückgelegt. Diese Route ist ideal zum Wandern und Mountainbiken, und Sie werden auf den Wegen sicherlich nicht viele Menschen treffen. Sie können den Weg das ganze Jahr über begehen und das Erlebnis lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Hunde sind willkommen und können an einigen Stellen frei laufen gelassen werden.

Italiano :

Partite per questo percorso ad anello di 16,6 km vicino a Givonne, nelle Ardenne. Generalmente considerato un percorso moderato, richiede in media 4 ore e 14 minuti per essere completato. Questo percorso è ideale per l’escursionismo e la mountain bike e difficilmente incontrerete molte persone sui sentieri. È accessibile tutto l’anno e vale la pena percorrerlo in qualsiasi stagione. I cani sono i benvenuti e possono essere lasciati liberi in alcune aree.

Español :

Emprenda esta ruta circular de 16,6 km cerca de Givonne, en las Ardenas. Generalmente considerada como una ruta moderada, se tarda una media de 4 horas y 14 minutos en completarla. Esta ruta es ideal para practicar senderismo y bicicleta de montaña, y es poco probable que se cruce con mucha gente por los caminos. Se puede acceder a ella durante todo el año, y merece la pena en cualquier estación. Los perros son bienvenidos y pueden ir sueltos en algunas zonas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Ardennes Tourisme