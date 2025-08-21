Circuit de Mortehan La Chapelle Ardennes

Circuit de Mortehan

Circuit de Mortehan 08200 La Chapelle Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 32000.0 Tarif :

Ce circuit forestier fait de chemins variés, emprunte de nombreuses sections des circuits VTT du Pays Sedanais ainsi que diverses liaisons forestières de Villers Cernay, Francheval et Pouru-aux-Bois.Les dénivelés ne sont pas excessifs et les nombreux ruisseaux qui jalonnent le parcours apportent un charme particulier à ce circuit. Long d’environ 31km ( 4h ) et de difficulté moyenne, vous traverserez les paysages ardennais.

https://www.visorando.com/randonnee-circuit-du-mortehan/

English :

This forest circuit, made up of a variety of paths, takes in many sections of the Pays Sedanais mountain bike trails, as well as various forest links from Villers Cernay, Francheval and Pouru-aux-Bois. The gradients are not excessive, and the many streams along the way add a special charm to the route. Approximately 31km long (4h) and of medium difficulty, you will cross the Ardennes countryside.

Deutsch :

Diese Waldstrecke mit abwechslungsreichen Wegen führt über zahlreiche Abschnitte der Mountainbike-Strecken des Pays Sedanais sowie über verschiedene Waldverbindungen in Villers Cernay, Francheval und Pouru-aux-Bois. Die Höhenunterschiede sind nicht übermäßig groß und die zahlreichen Bäche entlang der Strecke verleihen dieser Strecke einen besonderen Charme. Sie ist ca. 31 km lang ( 4 Stunden), mittelschwer und führt Sie durch die Landschaften der Ardennen.

Italiano :

Questo percorso forestale comprende molti tratti dei sentieri per mountain bike del Pays Sedanais, oltre a vari collegamenti forestali a Villers Cernay, Francheval e Pouru-aux-Bois. Le pendenze non sono eccessive e i numerosi ruscelli lungo il percorso aggiungono un fascino particolare all’itinerario. Lungo circa 31 km (4 ore) e di difficoltà moderata, si attraversa la campagna delle Ardenne.

Español :

Esta pista forestal recorre numerosos tramos de los senderos para bicicleta de montaña del Pays Sedanais, así como varios enlaces forestales en Villers Cernay, Francheval y Pouru-aux-Bois. Las pendientes no son excesivas y los numerosos arroyos a lo largo del recorrido añaden un encanto especial a la ruta. Con una longitud aproximada de 31 km (4 h) y una dificultad moderada, atravesará la campiña de las Ardenas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Ardennes Tourisme