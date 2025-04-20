Balade de la Chaume de Grouvelin Gérardmer Vosges
Balade de la Chaume de Grouvelin Gérardmer Vosges vendredi 1 août 2025.
Balade de la Chaume de Grouvelin Adultes A pieds Facile
Balade de la Chaume de Grouvelin 88400 Gérardmer Vosges Grand Est
Durée : 60 Distance : 2500.0 Tarif :
Stationnement à la mairie, suivez le panneau domaine alpin . Montée d’1,5 km, puis dans le grand virage en épingle à gauche, tournez à droite sur le Chemin du Sentier des Roches. A la route forestière des 17km, prenez à gauche en suivant les panneaux jaunes GROUVELIN jusqu’à ce que la route ne soit plus goudronnée. Stationnez à coté du transformateur.
Parcours à gauche, montez le chemin de terre qui longe la piste de ski (balisage triangle jaune), passage à la tête de la Chaume Francis. Continuez sur la piste du Hibou n°12, jusqu’au télésiège table d’orientation de la tête de Grouvelin. Descendez en suivant la piste verte N°20 de la Fourmi jusqu’à l’auberge de Grouvelin (fermée), puis prenez à droite la petite route goudronnée direction Gérardmer Le Biazot (balisage triangle jaune) puis le parcours raquette B pour rejoindre votre point de départ.
Les conditions météorologiques peuvent contribuer à rendre ce parcours impraticable.
Facile
+33 3 29 27 27 27
English :
Parking: at the town hall, follow the « domaine alpin » sign. Climb for 1.5 km, then turn right at the large left-hand hairpin bend onto Chemin du Sentier des Roches. At the 17km forest road, turn left following the yellow GROUVELIN signs until the road is no longer asphalted. Park next to the transformer.
Route: turn left up the dirt track alongside the ski slope (yellow triangle markings), passing the tête de la Chaume Francis. Continue on the Hibou trail no. 12 to the chairlift: tête de Grouvelin orientation table. Descend following the green trail N°20 de la Fourmi to the Auberge de Grouvelin (closed), then turn right onto the small asphalt road towards Gérardmer Le Biazot (yellow triangle markings), then snowshoe trail B to reach your starting point.
Weather conditions may make this route impassable.
Deutsch :
Parken: Folgen Sie am Rathaus dem Schild « Domaine alpin ». Gehen Sie 1,5 km bergauf und biegen Sie in der großen Linkskurve nach rechts auf den Chemin du Sentier des Roches ab. An der 17 km langen Forststraße biegen Sie links ab und folgen den gelben Schildern GROUVELIN, bis die Straße nicht mehr asphaltiert ist. Parken Sie neben dem Transformator.
Route: Gehen Sie links den Feldweg entlang der Skipiste hinauf (Markierung gelbes Dreieck), vorbei am Kopf der Chaume Francis. Weiter auf der Piste du Hibou Nr. 12, bis zum Sessellift: Orientierungstisch des Grouvelin-Kopfes. Folgen Sie der grünen Piste Nr. 20 von La Fourmi hinunter bis zur Auberge de Grouvelin (geschlossen), dann biegen Sie rechts auf die kleine asphaltierte Straße Richtung Gérardmer Le Biazot (Markierung gelbes Dreieck) und dann auf die Schneeschuhroute B ab, um Ihren Ausgangspunkt zu erreichen.
Die Wetterbedingungen können dazu beitragen, dass diese Route nicht begehbar ist.
Italiano :
Parcheggio: all’altezza del municipio, seguire il cartello « domaine alpin ». Salire per 1,5 km, poi all’ampio tornante a sinistra svoltare a destra sullo Chemin du Sentier des Roches. Al km 17 della strada forestale, svoltare a sinistra seguendo i cartelli gialli GROUVELIN fino a quando la strada non è più asfaltata. Parcheggiare accanto al trasformatore.
Percorso: a sinistra, salire sulla pista sterrata che costeggia la pista da sci (segnavia triangolo giallo), superando la tête de la Chaume Francis. Proseguire sul sentiero Hibou (n. 12) fino alla seggiovia: tabella di orientamento tête de Grouvelin. Scendere seguendo il sentiero verde N°20 de la Fourmi fino all’Auberge de Grouvelin (chiuso), quindi svoltare a destra sulla stradina asfaltata in direzione di Gérardmer Le Biazot (segnavia triangolo giallo), quindi seguire il sentiero B per le racchette da neve per tornare al punto di partenza.
Le condizioni meteorologiche possono rendere questo percorso impraticabile.
Español :
Aparcamiento: en el ayuntamiento, seguir la señal « domaine alpin ». Suba 1,5 km y, en la gran curva cerrada a la izquierda, gire a la derecha por el Chemin du Sentier des Roches. En la pista forestal de 17 km, girar a la izquierda siguiendo las señales amarillas GROUVELIN hasta que la carretera deje de estar asfaltada. Aparcar junto al transformador.
Itinerario: a la izquierda, subir por la pista de tierra que bordea la pista de esquí (marcas triangulares amarillas), pasando por la tête de la Chaume Francis. Continuar por la pista Hibou (n° 12) hasta el telesilla: mesa de orientación tête de Grouvelin. Bajar por la pista verde n° 20 de la Fourmi hasta el Auberge de Grouvelin (cerrado), luego girar a la derecha por la pequeña carretera asfaltada hacia Gérardmer Le Biazot (triángulo amarillo) y luego por la pista B para volver al punto de partida.
Las condiciones meteorológicas pueden hacer intransitable este itinerario.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-20 par Système d’information touristique Lorrain