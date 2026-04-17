Rallye Vosges Grand Est Gérardmer
Rallye Vosges Grand Est Gérardmer vendredi 12 juin 2026.
Gérardmer
Rallye Vosges Grand Est
Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
41e édition du Rallye Vosges Grand Est et 1er E-Rallye Vosges Grand Est. Épreuve du championnat de France des rallyes 1ère division. Centre de vérifications, PC Course, podium, parc fermé et parc d’assistance. 200km d’épreuves chronométrées sur des routes emblématiques.Tout public
0 .
Gérardmer 88400 Vosges Grand Est
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English :
41st Rallye Vosges Grand Est and 1st E-Rallye Vosges Grand Est. French Rally Championship 1st division event. Inspection center, race headquarters, podium, closed park and service park. 200km of timed events on emblematic roads.
L’événement Rallye Vosges Grand Est Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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