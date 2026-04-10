Marche Populaire de Montagne Espace LAC Gérardmer
Marche Populaire de Montagne Espace LAC Gérardmer dimanche 19 juillet 2026.
Gérardmer
Marche Populaire de Montagne
Espace LAC 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
44ème édition. Randonnée pédestre avec 4 parcours balisés au choix de 5, 11, 21 ou 42km. Départ possible à tout moment entre 6h et 15h30. Inscription au départ. Petite restauration (payante) sur les parcours et à l’arrivée.Tout public
3 .
Espace LAC 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 32 45 61 37
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English :
44th edition. Hiking with a choice of 4 marked routes of 5, 11, 21 or 42km. Start anytime between 6am and 3:30pm. Registration at the start. Snacks and refreshments (for a fee) on the course and at the finish.
L’événement Marche Populaire de Montagne Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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