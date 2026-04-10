Marche Populaire de Montagne Espace LAC Gérardmer

Gérardmer

Marche Populaire de Montagne

Espace LAC 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

44ème édition. Randonnée pédestre avec 4 parcours balisés au choix de 5, 11, 21 ou 42km. Départ possible à tout moment entre 6h et 15h30. Inscription au départ. Petite restauration (payante) sur les parcours et à l’arrivée.Tout public

3 .

Espace LAC 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 32 45 61 37

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English :

44th edition. Hiking with a choice of 4 marked routes of 5, 11, 21 or 42km. Start anytime between 6am and 3:30pm. Registration at the start. Snacks and refreshments (for a fee) on the course and at the finish.

L’événement Marche Populaire de Montagne Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES