Spectacle de danse Espace L.A.C Gérardmer
Spectacle de danse Espace L.A.C Gérardmer samedi 13 juin 2026.
Gérardmer
Spectacle de danse
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Les 96 danseuses vous emmènent dans un univers inspiré des émissions de télévision: divertissement, énergie et émotions garanties. Placement libre.Tout public
5 .
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 50 07 89 78 mel.fitness@laposte.net
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English :
The 96 dancers take you into a world inspired by TV shows: entertainment, energy and emotion guaranteed. Free admission.
L’événement Spectacle de danse Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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