Spectacle de danse Espace L.A.C Gérardmer

Gérardmer

Spectacle de danse

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Les 96 danseuses vous emmènent dans un univers inspiré des émissions de télévision: divertissement, énergie et émotions garanties. Placement libre.Tout public

5 .

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 50 07 89 78 mel.fitness@laposte.net

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English :

The 96 dancers take you into a world inspired by TV shows: entertainment, energy and emotion guaranteed. Free admission.

L’événement Spectacle de danse Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES