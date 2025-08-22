Balade de Prabouré, la forêt de Prabouré Saint-Anthème Puy-de-Dôme
Pour vous balader directement depuis Prabouré, vous trouverez les trois circuits du dahu pour découvrir les magnifiques paysages des Hautes Chaumes !
https://praboure.fr/ +33 4 73 95 44 86
English :
To walk directly from Prabouré, you will find the three circuits of the dahu to discover the magnificent landscapes of the Hautes Chaumes!
Deutsch :
Wenn Sie direkt von Prabouré aus wandern möchten, finden Sie hier die drei Dahu-Rundwege, auf denen Sie die wunderschöne Landschaft der Hautes Chaumes entdecken können!
Italiano :
Se volete fare una passeggiata direttamente da Prabouré, troverete i tre circuiti della dahu per scoprire i magnifici paesaggi delle Hautes Chaumes!
Español :
Si quiere dar un paseo directamente desde Prabouré, encontrará los tres circuitos del dahu para descubrir los magníficos paisajes de las Hautes Chaumes
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme