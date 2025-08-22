Visite du bourg de Saint-Anthème Parcours découverte patrimoine Saint-Anthème Puy-de-Dôme

Visite du bourg de Saint-Anthème Parcours découverte patrimoine

Visite du bourg de Saint-Anthème Parcours découverte patrimoine Place de l’Aubépin 63660 Saint-Anthème Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit arpente les rues de la ville desservant l’église, surnommée la Cathédrale des Montagnes , les fortifications de l’ancien château, la Grand-rue et ses belles maisons pour finir par la chapelle.

https://www.auvergne-livradois-forez.com/ +33 4 73 95 47 06

English :

The tour takes in the streets of the town, including the church, nicknamed the Cathedral of the Mountains , the fortifications of the old castle, the Grand-Rue and its beautiful houses, and finally the chapel.

Deutsch :

Der Rundgang führt durch die Straßen der Stadt, vorbei an der Kirche, die auch als Kathedrale der Berge bezeichnet wird, den Befestigungsanlagen des alten Schlosses, der Grand-rue mit ihren schönen Häusern und schließlich der Kapelle.

Italiano :

L’itinerario segue le vie della città, passando per la chiesa, soprannominata la cattedrale delle montagne , le fortificazioni dell’antico castello, la Grand-Rue e le sue belle case, e infine la cappella.

Español :

El recorrido sigue las calles de la ciudad, pasando por la iglesia, apodada la catedral de las montañas , las fortificaciones del antiguo castillo, la Grand-Rue y sus hermosas casas y, por último, la capilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme