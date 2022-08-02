Balades VTT de Prabouré Saint-Anthème Puy-de-Dôme

Balades VTT de Prabouré Lieu-dit Prabouré 63660 Saint-Anthème Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Il existe 3 parcours de VTT au départ de Prabouré (voir la carte des rando VTT des Crêtes du Forez).

http://praboure.fr/ +33 4 73 95 44 86

English :

There are 3 mountain bike trails starting from Prabouré (see the mountain bike map of the Crêtes du Forez).

Deutsch :

Es gibt 3 Mountainbike-Routen, die von Prabouré aus starten (siehe Karte der Mountainbike-Routen in den Crêtes du Forez).

Italiano :

Ci sono 3 percorsi per mountain bike che partono da Prabouré (vedi la mappa dei percorsi per mountain bike delle Crêtes du Forez).

Español :

Hay 3 rutas de bicicleta de montaña que parten de Prabouré (véase el mapa de las rutas de bicicleta de montaña de Crêtes du Forez).

