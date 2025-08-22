Balade de Puits en Lavoirs Aujols Lot

Balade de Puits en Lavoirs

Balade de Puits en Lavoirs 46090 Aujols Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Vestiges d’un prieuré des templiers, puits, lavoirs, caselles, maisons rurales typiques du Quercy (certaines du XV° siècle) agrémentent cette balade riche et variée, représentative du patrimoine lotois.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vestiges of a Templar priory, wells, wash houses, castles, typical rural houses of the Quercy region (some from the 15th century) embellish this rich and varied walk, representative of the heritage of the Lot.

Deutsch :

Die Überreste eines Priorats der Templer, Brunnen, Waschhäuser, Caselles und typische Landhäuser des Quercy (einige aus dem 15. Jahrhundert) schmücken diese abwechslungsreiche Wanderung, die repräsentativ für das Kulturerbe des Lot ist.

Italiano :

Resti di un priorato templare, pozzi, lavatoi, caselle, case rurali tipiche del Quercy (alcune risalenti al XV secolo) decorano questa passeggiata ricca e varia, rappresentativa del patrimonio del Lot.

Español :

Restos de un priorato templario, pozos, lavaderos, castillos, casas rurales típicas del Quercy (algunas del siglo XV) decoran este paseo rico y variado, representativo del patrimonio del Lot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot