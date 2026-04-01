Vide-greniers à Aujols Aujols
Vide-greniers à Aujols Aujols dimanche 26 avril 2026.
Aujols
Vide-greniers à Aujols
Le bourg Aujols Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
L'association AC&L organise ce vide-greniers, dans lequel vous trouverez, en plus d'un vide-greniers traditionnel, des fleurs et des plantes
L'association AC&L organise ce vide-greniers, dans lequel vous trouverez, en plus d'un vide-greniers traditionnel, des fleurs et des plantes. Buvette et petite restauration sur place.
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Le bourg Aujols 46090 Lot Occitanie +33 6 45 98 06 23 comaujanim@gmail.com
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English :
The AC&L association is organizing this garage sale, in which you will find, in addition to a traditional garage sale, flowers and plants
L’événement Vide-greniers à Aujols Aujols a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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