Aujols

Vide-greniers à Aujols

Le bourg Aujols Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

L'association AC&L organise ce vide-greniers, dans lequel vous trouverez, en plus d'un vide-greniers traditionnel, des fleurs et des plantes

L'association AC&L organise ce vide-greniers, dans lequel vous trouverez, en plus d'un vide-greniers traditionnel, des fleurs et des plantes. Buvette et petite restauration sur place.

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Le bourg Aujols 46090 Lot Occitanie +33 6 45 98 06 23 comaujanim@gmail.com

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English :

The AC&L association is organizing this garage sale, in which you will find, in addition to a traditional garage sale, flowers and plants

L’événement Vide-greniers à Aujols Aujols a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cahors Vallée du Lot