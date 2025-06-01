Balade découverte à la ferme d’Echoisy Cellettes Charente

Balade découverte à la ferme d’Echoisy Cellettes Charente vendredi 1 août 2025.

Balade découverte à la ferme d’Echoisy

Balade découverte à la ferme d’Echoisy Chemin du Domaine d’Echoisy 16230 Cellettes Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Faites la découverte de ce lieu où se mélangent animaux, jardin potager et art de vivre.

https://oasis-ducoqalame.fr/particuliers-lieu/

English :

Discover this place where animals, vegetable gardens and the art of living come together.

Deutsch :

Entdecken Sie diesen Ort, an dem sich Tiere, Gemüsegarten und Lebenskunst vermischen.

Italiano :

Scoprite questo luogo dove si incontrano animali, orti e arte di vivere.

Español :

Descubra este lugar donde se dan cita animales, huertos y el arte de vivir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme