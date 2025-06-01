Balade découverte à la ferme d’Echoisy Cellettes Charente
Balade découverte à la ferme d’Echoisy Cellettes Charente vendredi 1 août 2025.
Balade découverte à la ferme d’Echoisy
Balade découverte à la ferme d’Echoisy Chemin du Domaine d’Echoisy 16230 Cellettes Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Faites la découverte de ce lieu où se mélangent animaux, jardin potager et art de vivre.
https://oasis-ducoqalame.fr/particuliers-lieu/
English :
Discover this place where animals, vegetable gardens and the art of living come together.
Deutsch :
Entdecken Sie diesen Ort, an dem sich Tiere, Gemüsegarten und Lebenskunst vermischen.
Italiano :
Scoprite questo luogo dove si incontrano animali, orti e arte di vivere.
Español :
Descubra este lugar donde se dan cita animales, huertos y el arte de vivir.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme