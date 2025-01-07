Sentier du Domaine d’Echoisy Cellettes Cellettes Charente

Sentier du Domaine d’Echoisy Cellettes 1 rue de la Groie 16230 Cellettes Charente Nouvelle-Aquitaine

Un parcours dans la campagne charentaise, agrémenté de curiosités des fours à chaux, un château, un logis du XVIIème et un moulin du XVIIIème siècle le long de la Charente.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

A tour of the Charente countryside, with its many curiosities: lime kilns, a château, a 17th-century dwelling and an 18th-century mill along the Charente.

Ein Rundgang durch die Landschaft der Charente, gespickt mit Sehenswürdigkeiten: Kalköfen, ein Schloss, ein Wohnhaus aus dem 17. Jahrhundert und eine Mühle aus dem 18. Jahrhundert entlang des Flusses Charente.

Un tour nella campagna della Charente, con le sue numerose curiosità: forni per la calce, un castello, una dimora del XVII secolo e un mulino del XVIII secolo lungo la Charente.

Un recorrido por la campiña charenta, con sus numerosas curiosidades: hornos de cal, un castillo, una vivienda del siglo XVII y un molino del siglo XVIII a lo largo de la Charente.

