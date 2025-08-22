Entre vignoble et châteaux Cellettes Loir-et-Cher

Entre vignoble et châteaux En VTC

Entre vignoble et châteaux 41120 Cellettes Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 42800.0 Tarif :

Itinéraire 4 Au cours de cette balade, vous comprendrez pourquoi vous êtes au Pays des Châteaux . Le village de Cellettes en compte pas moins de 18 ! Certains sont nichés au cœur du vignoble ou d’imposants massifs forestiers.

https://www.bloischambord.com/chateaux-a-velo/les-parcours/autour-de-chambord/itineraire-04-entre-vignobles-chateaux-264918 +33 2 54 90 41 41

English : Between vineyards and châteaux

It won’t take you long on this trail to realise why you’re in the Land of Châteaux: Cellettes village alone boasts no fewer than 18! Some sit quietly amidst rows of vines or swathes of woodland, whilst others, like Beauregard, Cheverny or Troussay, bid you welcome with open arms!

Deutsch : Zwischen Weinbaugebiet und Schlössern

Bei dieser Tour werden Sie verstehen, warum Sie sich im Land der Schlösser befinden. Das Dorf Cellettes hat nicht weniger als 18! Einige sind in einem Weinberg oder großen Waldgebieten versteckt. Andere wie Beauregard, Cheverny oder Troussay öffnen für Sie ihre Tore.

Italiano :

Durante questa passeggiata capirete perché vi trovate nella Terra dei Castelli . Il villaggio di Cellettes ne conta ben 18! Alcuni sono immersi nel cuore dei vigneti o in imponenti massicci forestali. Altri, come Beauregard, Cheverny o Troussay, vi apriranno le loro porte.

Español :

Durante este paseo, entenderá por qué está en el País de los Castillos . El pueblo de Cellettes tiene nada menos que 18 Algunas están enclavadas en el corazón de los viñedos o en imponentes macizos forestales. Otros como Beauregard, Cheverny o Troussay le abrirán sus puertas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par SIT Centre-Val de Loire