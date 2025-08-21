Sentier d’interprétation du dolmen Cellettes Cellettes Charente
Autrefois, la forêt de la Boixe faisait partie d’une longue bande de bois qui s’étendait sur plus de 200 km, depuis La Rochelle jusqu’au Périgord.
In the past, the Boixe forest was part of a long strip of woodland stretching over 200 km from La Rochelle to Périgord.
Früher war der Wald von La Boixe Teil eines langen Waldstreifens, der sich über 200 km von La Rochelle bis ins Périgord erstreckte.
In passato, la foresta di Boixe faceva parte di una lunga striscia di boschi che si estendeva per oltre 200 km da La Rochelle al Périgord.
En el pasado, el bosque del Boixe formaba parte de una larga franja boscosa que se extendía más de 200 km desde La Rochelle hasta el Périgord.
