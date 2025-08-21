Sentier d’interprétation du dolmen Cellettes Cellettes Charente

Sentier d’interprétation du dolmen Cellettes

Sentier d’interprétation du dolmen Cellettes D116 16230 Cellettes Charente Nouvelle-Aquitaine

Autrefois, la forêt de la Boixe faisait partie d’une longue bande de bois qui s’étendait sur plus de 200 km, depuis La Rochelle jusqu’au Périgord.

English :

In the past, the Boixe forest was part of a long strip of woodland stretching over 200 km from La Rochelle to Périgord.

Deutsch :

Früher war der Wald von La Boixe Teil eines langen Waldstreifens, der sich über 200 km von La Rochelle bis ins Périgord erstreckte.

Italiano :

In passato, la foresta di Boixe faceva parte di una lunga striscia di boschi che si estendeva per oltre 200 km da La Rochelle al Périgord.

Español :

En el pasado, el bosque del Boixe formaba parte de una larga franja boscosa que se extendía más de 200 km desde La Rochelle hasta el Périgord.

