Balade découverte à Laperche Laperche Lot-et-Garonne
Balade découverte à Laperche Laperche Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.
Balade découverte à Laperche A pieds Facile
Balade découverte à Laperche 47800 Laperche Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 600.0 Tarif :
Balade découverte autour du village de Laperche. Parcours balisé de 0,6 km pour une durée moyenne de 20mn.
Facile
https://www.paysdelauzun.com/ +33 5 53 20 10 07
English : Balade découverte à Laperche
Discovery walk around the village of Laperche. Marked out route of 0,6 km for an average duration of 20mn.
Deutsch : Balade découverte à Laperche
Entdeckungsspaziergang um das Dorf Laperche. Markierte Strecke von 0,6 km mit einer durchschnittlichen Dauer von 20 Minuten.
Italiano :
Passeggiata alla scoperta del villaggio di Laperche. Percorso segnalato di 0,6 km per una durata media di 20 minuti.
Español : Balade découverte à Laperche
Paseo de descubrimiento por el pueblo de Laperche. Recorrido marcado de 0,6 km para una duración media de 20mn.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine