Balade découverte à Laperche Laperche Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 600.0

Balade découverte autour du village de Laperche. Parcours balisé de 0,6 km pour une durée moyenne de 20mn.
https://www.paysdelauzun.com/   +33 5 53 20 10 07

English : Balade découverte à Laperche

Discovery walk around the village of Laperche. Marked out route of 0,6 km for an average duration of 20mn.

Deutsch : Balade découverte à Laperche

Entdeckungsspaziergang um das Dorf Laperche. Markierte Strecke von 0,6 km mit einer durchschnittlichen Dauer von 20 Minuten.

Italiano :

Passeggiata alla scoperta del villaggio di Laperche. Percorso segnalato di 0,6 km per una durata media di 20 minuti.

Español : Balade découverte à Laperche

Paseo de descubrimiento por el pueblo de Laperche. Recorrido marcado de 0,6 km para una duración media de 20mn.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine