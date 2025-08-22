Balade découverte à Montignac-de-Lauzun Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Balade découverte à Montignac-de-Lauzun vendredi 1 mai 2026.
Distance : 6600.0
Balade découverte autours du village de Montignac de lauzun. Parcours balisé de 6.6km pour une durée moyenne de 2h30mn.
https://www.paysdelauzun.com/ +33 5 53 20 10 07
English : Balade découverte à Montignac-de-Lauzun
Discovery walk around the village of Montignac de lauzun. Marked out route of 6.6km for an average duration of 2h30mn.
Deutsch : Balade découverte à Montignac-de-Lauzun
Entdeckungsspaziergang rund um das Dorf Montignac de lauzun. Markierte Strecke von 6,6 km mit einer durchschnittlichen Dauer von 2,5 Stunden.
Italiano :
Passeggiata alla scoperta del villaggio di Montignac de lauzun. Un percorso tracciato di 6,6 km con una durata media di 2h30mn.
Español : Balade découverte à Montignac-de-Lauzun
Paseo de descubrimiento por el pueblo de Montignac de lauzun. Un recorrido marcado de 6,6 km con una duración media de 2h30mn.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine