Rendez-vous aux jardin 2026, Les Jardins de Clapiéra, Montignac-de-Lauzun

Rendez-vous aux jardin 2026 5 – 7 juin Les Jardins de Clapiéra Lot-et-Garonne

5€, 3€ pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Découvrez un jardin extraordinaire de 2 hectares, où la nature sauvage côtoie une collection botanique d’exception. Laissez-vous émerveiller par des centaines de variétés de plantes vivaces, dont une collection spectaculaire de sauges rares venues des quatre coins du monde.

Au détour des allées, explorez une ancienne carrière de pierre, sublimée par une sélection de plantes rares et surprenantes, adaptées à ce paysage.

Que vous soyez jardinier passionné ou simple contemplatif, ce lieu d’exception vous promet une expérience immersive et inoubliable.

Venez vivre un moment hors du temps, entre émerveillement et sérénité !

Les Jardins de Clapiéra 968 route de la Gaillardie 47800 Montignac-de-Lauzun Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 664214463 http://www.lesjardinsdeclapiéra.com https://www.facebook.com/lesjardinsdeclapiera Découvrez un espace de 2 hectares de nature sauvage où la beauté et la sérénité s’entrelacent. Plongez-vous dans un monde de plantes vivaces et explorez notre collection exceptionnelle de sauges provenant des quatre coins du globe.

Découvrez un jardin extraordinaire de 2 hectares, où la nature sauvage côtoie une collection botanique d’exception. Laissez-vous émerveiller par des centaines de variétés de plantes vivaces, dont une…

Thierry Lecêtre©