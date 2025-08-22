Montignac-de-Lauzun, la balade d’Ausels Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Montignac-de-Lauzun, la balade d’Ausels A pieds Difficulté moyenne

Montignac-de-Lauzun, la balade d’Ausels 47800 Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Ce circuit traverse les petites collines de Guyenne à l’Ouest de Montignac par de larges pistes ouvertes sur les collines alentour ou par quelques chemins creux ombragés.

+33 5 53 66 14 14

This circuit crosses the small hills of Guyenne to the west of Montignac by wide open tracks on the surrounding hills or by some shaded hollow paths.

Diese Route führt durch die kleinen Hügel der Guyenne westlich von Montignac auf breiten Pfaden, die sich zu den umliegenden Hügeln hin öffnen, oder durch einige schattige Hohlwege.

Questo circuito attraversa le piccole colline della Guyenne, a ovest di Montignac, percorrendo ampi sentieri aperti sulle colline circostanti o alcune conche ombreggiate.

Este circuito atraviesa las pequeñas colinas de la Guyenne al oeste de Montignac por amplias pistas abiertas en las colinas circundantes o por algunos senderos huecos y sombreados.

