Balade découverte à Peyrière Peyrière Lot-et-Garonne

Balade découverte à Peyrière A pieds Facile

Balade découverte à Peyrière 47350 Peyrière Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4300.0 Tarif :

Balade découverte autours du village de Peyrière. Parcours balisé de 4.3km pour une durée moyenne de 2 heures

Facile

https://www.paysdelauzun.com/ +33 5 53 20 10 07

English : Balade découverte à Peyrière

Discovery walk around the village of Peyrière. Marked out route of 4.3km for an average duration of 2 hours

Deutsch : Balade découverte à Peyrière

Entdeckungsspaziergang rund um das Dorf Peyrière. Markierte Strecke von 4,3 km mit einer durchschnittlichen Dauer von 2 Stunden

Italiano :

Passeggiata alla scoperta del villaggio di Peyrière. 4,3 km di percorso segnalato per una durata media di 2 ore

Español : Balade découverte à Peyrière

Paseo de descubrimiento por el pueblo de Peyrière. Ruta marcada de 4,3 km con una duración media de 2 horas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine