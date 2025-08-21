Balade découverte à Peyrière Peyrière Lot-et-Garonne
Peyrière 47350 Peyrière Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 4300.0 Tarif :
Balade découverte autours du village de Peyrière. Parcours balisé de 4.3km pour une durée moyenne de 2 heures
Facile
https://www.paysdelauzun.com/ +33 5 53 20 10 07
English : Balade découverte à Peyrière
Discovery walk around the village of Peyrière. Marked out route of 4.3km for an average duration of 2 hours
Deutsch : Balade découverte à Peyrière
Entdeckungsspaziergang rund um das Dorf Peyrière. Markierte Strecke von 4,3 km mit einer durchschnittlichen Dauer von 2 Stunden
Italiano :
Passeggiata alla scoperta del villaggio di Peyrière. 4,3 km di percorso segnalato per una durata media di 2 ore
Español : Balade découverte à Peyrière
Paseo de descubrimiento por el pueblo de Peyrière. Ruta marcada de 4,3 km con una duración media de 2 horas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine