Peyrières, le circuit du Diabla Peyrière Lot-et-Garonne

Peyrières, le circuit du Diabla 47350 Peyrière Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9500.0

Cette boucle irriguée au début, par le Bouyssou, offrira ensuite de nombreuses zones ombragées lors de la traversée de petits bois et des points de vues variés sur les coteaux alentours.

+33 5 53 66 14 14

English : Peyrières, le circuit du Diabla

This loop, initially irrigated by the Bouyssou river, will then offer many shady areas when crossing small woods and varied views of the surrounding hillsides.

Deutsch : Peyrières, le circuit du Diabla

Dieser Rundweg, der anfangs vom Fluss Bouyssou bewässert wird, bietet später zahlreiche schattige Bereiche beim Durchqueren kleiner Wälder und verschiedene Aussichtspunkte auf die umliegenden Hänge.

Italiano :

L’anello, irrigato all’inizio dal Bouyssou, offrirà poi numerose zone d’ombra attraversando piccoli boschi e variegati panorami sulle colline circostanti.

Español : Peyrières, le circuit du Diabla

Este bucle, regado al principio por el Bouyssou, ofrecerá luego numerosas zonas de sombra al atravesar pequeños bosques y vistas variadas de las laderas circundantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine