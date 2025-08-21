Circuit VTT 13 Laprade Peyrière Lot-et-Garonne

Circuit VTT 13 Laprade En VTT Difficulté moyenne

Circuit VTT 13 Laprade Place Angeline Beausoleil 47350 Peyrière Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 23600.0 Tarif :

Ce parcours démarre du parking de l’église Saint-Pierre à Peyrière. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Puysserampion, Cambes ou Lachapelle.

Difficulté moyenne

https://www.openrunner.com/route-details/20240495 +33 5 53 94 49 21

English : Circuit VTT 13 Laprade

This route starts from the Saint-Pierre church parking lot in Peyrière. You can also join the route from Puysserampion, Cambes or Lachapelle.

Deutsch : Circuit VTT 13 Laprade

Diese Strecke beginnt am Parkplatz der Kirche Saint-Pierre in Peyrière. Sie können sich der Strecke auch von Puysserampion, Cambes oder Lachapelle aus anschließen.

Italiano :

Questo percorso parte dal parcheggio della chiesa di Saint-Pierre a Peyrière. È possibile unirsi al percorso anche da Puysserampion, Cambes o Lachapelle.

Español : Circuit VTT 13 Laprade

Esta ruta parte del aparcamiento de la iglesia Saint-Pierre de Peyrière. También puede unirse a la ruta desde Puysserampion, Cambes o Lachapelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine