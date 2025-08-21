Balade des Christophérins Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier
Balade des Christophérins Carrefour route de Lapalisse/rue de l’Ecole 03120 Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cet itinéraire de randonnée, agréable, chemine entre vallons et points culminants.
https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39
English : Christophérins walk
This pleasant hiking itinerary leads between valleys and high points.
Deutsch :
Diese angenehme Wanderroute verläuft zwischen Tälern und Höhepunkten.
Italiano :
Questo piacevole percorso escursionistico attraversa valli e punti elevati.
Español :
Esta agradable ruta de senderismo transcurre entre valles y puntos elevados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme