Balade des Christophérins Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier

Balade des Christophérins

Balade des Christophérins Carrefour route de Lapalisse/rue de l’Ecole 03120 Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire de randonnée, agréable, chemine entre vallons et points culminants.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : Christophérins walk

This pleasant hiking itinerary leads between valleys and high points.

Deutsch :

Diese angenehme Wanderroute verläuft zwischen Tälern und Höhepunkten.

Italiano :

Questo piacevole percorso escursionistico attraversa valli e punti elevati.

Español :

Esta agradable ruta de senderismo transcurre entre valles y puntos elevados.

