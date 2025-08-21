Balade du château des Vieux Melays Neuvy Allier

Balade du château des Vieux Melays

Balade du château des Vieux Melays Les Vieux Melays 03000 Neuvy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle vous mène le long des jolies petites routes du Bocage bourbonnais à la découverte de deux de ses très jolis châteaux.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Bike ride of the Vieux Melays castle

This loop leads you along the pretty little roads of the bocage bourbonnais to discover two of its beautiful castles.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie entlang der hübschen kleinen Straßen der Bocage Bourbonnais zu zwei ihrer sehr hübschen Schlösser.

Italiano :

Questo anello vi porta lungo le graziose stradine del Bocage Bourbonnais, alla scoperta di due graziosi castelli.

Español :

Este bucle le lleva por las bonitas carreteras del Bocage Bourbonnais para descubrir dos de sus bonitos castillos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme