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Bal de Mai La Jimbr’tée Neuvy

Bal de Mai La Jimbr’tée Neuvy jeudi 30 avril 2026.

Lieu : La Jimbr'tée

Adresse : Grange de Corgenay 29 route de Corgenay

Ville : 03000 Neuvy

Département : Allier

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 7 7 10 7 euros tarif réduit, 10 euros tarif normal.

Neuvy

Bal de Mai

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

7 euros tarif réduit, 10 euros tarif normal.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 21:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Musique traditionnelle et la danse se rencontrent pour une soirée inoubliable.
Splaatch, vous fera voyager à travers des mélodies enlevées et des rythmes entraînants.
Les Teppes et La Jimbr’tée se joindront à la fête pour offrir une énergie contagieuse.
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La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84  contact@jimbrtee.org

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English :

Traditional music and dance meet for an unforgettable evening.
Splaatch will take you on a journey through lively melodies and catchy rhythms.
Les Teppes and La Jimbr?tée will join the party with their infectious energy.

L’événement Bal de Mai Neuvy a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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