Bal de Mai La Jimbr’tée Neuvy
Bal de Mai La Jimbr’tée Neuvy jeudi 30 avril 2026.
Neuvy
Bal de Mai
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
7 euros tarif réduit, 10 euros tarif normal.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 21:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Musique traditionnelle et la danse se rencontrent pour une soirée inoubliable.
Splaatch, vous fera voyager à travers des mélodies enlevées et des rythmes entraînants.
Les Teppes et La Jimbr’tée se joindront à la fête pour offrir une énergie contagieuse.
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La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org
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English :
Traditional music and dance meet for an unforgettable evening.
Splaatch will take you on a journey through lively melodies and catchy rhythms.
Les Teppes and La Jimbr?tée will join the party with their infectious energy.
L’événement Bal de Mai Neuvy a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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