PR 19 Tour du plateau Neuvy Allier

PR 19 Tour du plateau Plan d’eau de Neuvy 03000 Neuvy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du plan d’eau de Neuvy, vous monterez vers le village pour admirer l’église Saint-Hilaire puis vous vous dirigerez vers Certilly et son manoir situé sur la commune de Coulandon.

English :

Departing from the Neuvy lake, you’ll climb up to the village to admire the church of Saint-Hilaire, then head for Certilly and its manor house in the commune of Coulandon.

Deutsch :

Vom Plan d’eau de Neuvy aus steigen Sie zum Dorf hinauf, um die Kirche Saint-Hilaire zu bewundern, und fahren dann weiter nach Certilly und seinem Herrenhaus, das sich in der Gemeinde Coulandon befindet.

Italiano :

Partendo dal lago di Neuvy, si sale al villaggio per ammirare la chiesa di Saint-Hilaire, prima di dirigersi verso Certilly e il suo maniero nel comune di Coulandon.

Español :

Saliendo del lago de Neuvy, subirá al pueblo para admirar la iglesia de Saint-Hilaire, antes de dirigirse a Certilly y su casa solariega en el municipio de Coulandon.

