PR 18 Tour des châteaux Neuvy Allier

PR 18 Tour des châteaux

PR 18 Tour des châteaux Passage a Gué du lieu dit La petite Queune 03000 Neuvy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

À partir du passage à gué au nord de Neuvy, vous allez parcourir des chemins bordés d’étangs et découvrir, au cœur d’un patrimoine exceptionnel, plusieurs châteaux ainsi qu’un très joli panorama au lieu-dit Les Ormes.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

From the ford north of Neuvy, you’ll follow paths lined with ponds and discover several châteaux in the heart of an exceptional heritage, as well as a lovely panorama at Les Ormes.

Deutsch :

Ab der Furt im Norden von Neuvy wandern Sie auf Wegen, die von Teichen gesäumt sind, und entdecken inmitten eines außergewöhnlichen Kulturerbes mehrere Schlösser sowie ein sehr schönes Panorama am Ort Les Ormes.

Italiano :

Dal guado a nord di Neuvy, seguite i sentieri costeggiati da stagni e scoprite, nel cuore di un patrimonio eccezionale, diversi castelli e un panorama molto bello a Les Ormes.

Español :

Desde el vado al norte de Neuvy, seguirá caminos bordeados de estanques y descubrirá, en el corazón de un patrimonio excepcional, varios castillos y un panorama muy bonito en Les Ormes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme