Balade en Montmoux Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Balade en Montmoux Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Balade en Montmoux En VTT assistance électrique Facile

Balade en Montmoux Place centrale 71520 Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6200.0 Tarif :

Niché au creux d’une dépression formée par les cours d’eau de la Grosne et du Pelot, le village de St Pierre le Vieux vous accueille dans son cadre bucolique ou il fait bon vivre.

Facile

+33 3 85 59 72 24

English :

Nestled in a depression formed by the Grosne and Pelot rivers, the village of St Pierre le Vieux welcomes you to its bucolic setting, where life is good.

Deutsch :

Das Dorf St Pierre le Vieux liegt in einer von den Flüssen Grosne und Pelot geformten Senke und empfängt Sie in einer idyllischen Umgebung, in der es sich gut leben lässt.

Italiano :

Adagiato in una depressione formata dai fiumi Grosne e Pelot, il villaggio di St Pierre le Vieux vi accoglie nel suo ambiente bucolico, dove la vita è bella.

Español :

Enclavado en una depresión formada por los ríos Grosne y Pelot, el pueblo de St Pierre le Vieux le da la bienvenida a su bucólico entorno, donde la vida es buena.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-21 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data