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Marché aux plantes Saint-Pierre-le-Vieux

Marché aux plantes Saint-Pierre-le-Vieux samedi 2 mai 2026.

Adresse : Hangar municipal St pierre le vieux (face au cimetière)

Ville : 71520 Saint-Pierre-le-Vieux

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Pierre-le-Vieux

Marché aux plantes

Hangar municipal St pierre le vieux (face au cimetière) Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

L’association Môm’en folie organise son marché aux plantes et fleurs au profit des écoles du RPI St Léger s/la Buissière, St Pierre le Vieux, Trambly et Germolles.
Plantes aromatiques, salade, tomates ,courgettes, géranium…
Profitez du moment pour planter !!!!   .

Hangar municipal St pierre le vieux (face au cimetière) Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 64 64 79  momenfolie@gmail.com

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English : Marché aux plantes

L’événement Marché aux plantes Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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