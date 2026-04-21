Marché aux plantes Saint-Pierre-le-Vieux
Marché aux plantes Saint-Pierre-le-Vieux samedi 2 mai 2026.
Saint-Pierre-le-Vieux
Marché aux plantes
Hangar municipal St pierre le vieux (face au cimetière) Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
L’association Môm’en folie organise son marché aux plantes et fleurs au profit des écoles du RPI St Léger s/la Buissière, St Pierre le Vieux, Trambly et Germolles.
Plantes aromatiques, salade, tomates ,courgettes, géranium…
Profitez du moment pour planter !!!! .
Hangar municipal St pierre le vieux (face au cimetière) Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 64 64 79 momenfolie@gmail.com
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English : Marché aux plantes
L’événement Marché aux plantes Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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