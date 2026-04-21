Saint-Pierre-le-Vieux

Marché aux plantes

Hangar municipal St pierre le vieux (face au cimetière) Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

L’association Môm’en folie organise son marché aux plantes et fleurs au profit des écoles du RPI St Léger s/la Buissière, St Pierre le Vieux, Trambly et Germolles.

Plantes aromatiques, salade, tomates ,courgettes, géranium…

Profitez du moment pour planter !!!! .

Hangar municipal St pierre le vieux (face au cimetière) Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 64 64 79 momenfolie@gmail.com

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English : Marché aux plantes

L’événement Marché aux plantes Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III