Saint-Pierre-le-Vieux

Marché aux plants: légumes, fleurs

hangar communale Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Marché aux plants organisé par l’association de parents d’élèves du R.P.I. des communes de St Pierre le vieux, Trambly, St Léger sous le Bussière, Germolles sur Grosne.

Plans de légumes et de fleurs provenant des Serres de Cluny .

Les bénéfices serviront à financer les projets pédagogiques organisés par les enseignants. .

hangar communale Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté momenfolie@gmail.com

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English : Marché aux plants: légumes, fleurs

L’événement Marché aux plants: légumes, fleurs Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-22 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III