Balade historique à Montrevault et Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Balade historique à Montrevault et Saint-Pierre-Montlimart

Balade historique à Montrevault et Saint-Pierre-Montlimart 49110 Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 6700.0 Tarif :

Balade de 6.7 kilomètres dans le bourg de Montrevault et de St Pierre en plein coeur des Mauges. Découvrez le circuit historique de Montrevault une balade entre patrimoine et nature

https://www.osezmauges.fr/wp-content/uploads/2023/05/HD-PLAN-Montrevault-21x40cm-ouvert-pli-portefeuille.pdf +33 2 41 72 62 32

English :

A 6.7-kilometer stroll through the villages of Montrevault and St Pierre in the heart of the Mauges. Discover Montrevault’s historic circuit: a walk between heritage and nature

Deutsch :

6,7 km langer Spaziergang durch die Marktstädte Montrevault und St Pierre im Herzen der Mauges. Entdecken Sie den historischen Rundweg von Montrevault: ein Spaziergang zwischen Kulturerbe und Natur

Italiano :

Una passeggiata di 6,7 km attraverso le città mercato di Montrevault e St Pierre, nel cuore delle Mauges. Scoprite il sentiero storico di Montrevault: una passeggiata che unisce patrimonio e natura

Español :

Un paseo de 6,7 kilómetros por las ciudades mercado de Montrevault y St Pierre, en el corazón de las Mauges. Descubra el sendero histórico de Montrevault: un paseo que combina patrimonio y naturaleza

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime