Balade interactive Baludik À la recherche du bateau perdu… 49570 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Muni de votre smartphone, partez à la recherche d’un bateau mythique de Montjean-sur-Loire qui aurait disparu. Arriverez-vous à la retrouver ?

English :

Equipped with your smartphone, set off in search of a mythical boat from Montjean-sur-Loire that has disappeared. Will you be able to find it?

Deutsch :

Begeben Sie sich mit Ihrem Smartphone auf die Suche nach einem legendären Boot aus Montjean-sur-Loire, das verschwunden sein soll. Wird es Ihnen gelingen, es zu finden?

Italiano :

Con il vostro smartphone, andate alla ricerca di una mitica barca di Montjean-sur-Loire che è scomparsa. Sarete in grado di trovarlo?

Español :

Con su smartphone, vaya en busca de un mítico barco de Montjean-sur-Loire que ha desaparecido. ¿Será capaz de encontrarlo?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime