Balade La cascade de Pisse-Vache Matafelon-Granges Ain

Balade La cascade de Pisse-Vache Bombois 01580 Matafelon-Granges Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Au départ du hameau de Bombois sur la rive gauche de la vallée de l’Ain, une promenade en forêt, à faire en famille, débouche sur cette cascade au drôle de nom. Retrouvez 8 balades autour de l’eau dans un livret en vente à 2 € à l’Office de Tourisme.
https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57
English : Pisse-Vache Hiking Path
This charming walk through the forest from the picturesque village of Bombois on the banks of the River Ain to the oddly named Pisse-Vache Waterfall is great fun for all the family and takes about 45 minutes to complete.
Deutsch :
Ausgehend vom Weiler Bombois am linken Ufer des Ain-Tals führt ein Waldspaziergang für die ganze Familie zu diesem Wasserfall mit dem lustigen Namen. Sie finden 8 balades autour de l’eau in einem Büchlein, das für 2 € im Fremdenverkehrsamt erhältlich ist.
Italiano :
Partendo dalla frazione di Bombois, sulla riva sinistra della valle dell’Ain, una passeggiata nel bosco, da fare con la famiglia, porta a questa cascata dal nome buffo. Trovate 8 passeggiate intorno all’acqua in un libretto in vendita a 2 euro presso l’Ufficio del Turismo.
Español :
Partiendo de la aldea de Bombois, en la orilla izquierda del valle del Ain, un paseo por el bosque, que debe hacerse en familia, conduce a esta cascada de nombre gracioso. Encuentra 8 paseos alrededor del agua en un folleto a la venta por 2€ en la Oficina de Turismo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31