Circuit Jurassic Vélo Tours n°39 Les gorges de l’Ain et ses méandres par les bords de l’Ain Matafelon-Granges Ain

Circuit Jurassic Vélo Tours n°39 Les gorges de l’Ain et ses méandres par les bords de l’Ain

Circuit Jurassic Vélo Tours n°39 Les gorges de l’Ain et ses méandres par les bords de l’Ain Départ du parking rue du four 01580 Matafelon-Granges Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Les traversées ondoyantes entre Ain et Jura !

Un voyage dépaysant tout en méandres vous attend, entre gorges, reculée et falaises calcaires, c’est le parcours des grandes enjambées typiques des montagnes jurassiennes.

https://www.jurassicvelotours.fr/

English : Jurassic Vélo Tours circuit n°39 The Ain gorges and its meanders along the banks of the river Ain

The undulating crossings between Ain and Jura!

An exotic, meandering journey awaits you, between gorges, retreats and limestone cliffs, this is the route of the great strides typical of the Jura mountains.

Deutsch : Jurassic Vélo Tours n°39 Die Schluchten des Ain und seine Mäander über die Ufer des Ain

Die wellenförmigen Überquerungen zwischen Ain und Jura!

Eine abwechslungsreiche Reise voller Mäander erwartet Sie, zwischen Schluchten, Rückzügen und Kalksteinfelsen. Es ist die Strecke der großen Übergänge, die für die Jura-Berge typisch sind.

Italiano :

La traversata ondulata tra Ain e Giura!

Vi aspetta un viaggio serpeggiante e mozzafiato, tra gole, arretramenti e falesie calcaree, questo è il percorso delle grandi falcate tipiche delle montagne del Giura.

Español :

¡Las travesías ondulantes entre el Ain y el Jura!

Le espera un impresionante recorrido serpenteante, entre gargantas, retiros y acantilados calcáreos, es la ruta de las grandes zancadas típicas de las montañas del Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme