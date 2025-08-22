Circuit Jurassic Vélo Tours n°40 Le tour de l’Oignin ou la rivière domptée Matafelon-Granges Ain
Entre curiosités naturelles cachées et ouvrages hydroélectriques !
D’un barrage à l’autre, l’Oignin se faufile entre d’étroites gorges aux nombreuses curiosités tantôt dévoilées tantôt submergées.
https://www.jurassicvelotours.fr/
English :
Between hidden natural curiosities and hydroelectric structures!
From one dam to the next, the Oignin winds its way through narrow gorges, revealing and submerging numerous curiosities.
Deutsch :
Zwischen versteckten natürlichen Sehenswürdigkeiten und Wasserkraftwerken!
Von einem Staudamm zum anderen schlängelt sich der Oignin durch enge Schluchten mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die mal enthüllt und mal unter Wasser liegen.
Italiano :
Tra curiosità naturali nascoste e strutture idroelettriche!
Da una diga all’altra, il fiume Oignin si snoda attraverso strette gole, rivelando e sommergendo una serie di curiosità.
Español :
¡Entre curiosidades naturales ocultas y estructuras hidroeléctricas!
De una presa a otra, el río Oignin serpentea por estrechos desfiladeros, revelando y sumergiendo un sinfín de curiosidades.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme