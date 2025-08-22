Circuit Jurassic Vélo Tours n°40 Le tour de l’Oignin ou la rivière domptée Matafelon-Granges Ain

Circuit Jurassic Vélo Tours n°40 Le tour de l’Oignin ou la rivière domptée

Circuit Jurassic Vélo Tours n°40 Le tour de l’Oignin ou la rivière domptée Départ du parking rue du four 01580 Matafelon-Granges Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Entre curiosités naturelles cachées et ouvrages hydroélectriques !

D’un barrage à l’autre, l’Oignin se faufile entre d’étroites gorges aux nombreuses curiosités tantôt dévoilées tantôt submergées.

https://www.jurassicvelotours.fr/

English :

Between hidden natural curiosities and hydroelectric structures!

From one dam to the next, the Oignin winds its way through narrow gorges, revealing and submerging numerous curiosities.

Deutsch :

Zwischen versteckten natürlichen Sehenswürdigkeiten und Wasserkraftwerken!

Von einem Staudamm zum anderen schlängelt sich der Oignin durch enge Schluchten mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die mal enthüllt und mal unter Wasser liegen.

Italiano :

Tra curiosità naturali nascoste e strutture idroelettriche!

Da una diga all’altra, il fiume Oignin si snoda attraverso strette gole, rivelando e sommergendo una serie di curiosità.

Español :

¡Entre curiosidades naturales ocultas y estructuras hidroeléctricas!

De una presa a otra, el río Oignin serpentea por estrechos desfiladeros, revelando y sumergiendo un sinfín de curiosidades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme