Balade Nature et Patrimoine Nanteuil-en-Vallée Charente
Balade Nature et Patrimoine Nanteuil-en-Vallée Charente vendredi 1 août 2025.
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine Parking du lavoir 16700 Nanteuil-en-Vallée Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Nanteuil, un village au cœur de la vallée de l’Argentor !
Se munir d’un téléphone si vous souhaitez prendre le parcours au départ en photo.
https://www.destination-nordcharente.com/ +33 5 45 31 05 42
English :
Nanteuil, a village in the heart of the Argentor valley !
Bring a phone if you want to take a picture of the course at the start.
Deutsch :
Nanteuil, ein Dorf im Herzen des Argentor-Tals!
Nehmen Sie ein Telefon mit, wenn Sie die Strecke am Start fotografieren möchten.
Italiano :
Nanteuil, un villaggio nel cuore della valle dell’Argentor!
Portate un telefono se volete fotografare il percorso alla partenza.
Español :
Nanteuil, un pueblo en el corazón del valle de Argentor
Lleva un teléfono si quieres hacer una foto del recorrido en la salida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme