Sentier des mares Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée Charente

Sentier des mares Nanteuil-en-Vallée D740 Chez Rouffaud 16700 Nanteuil-en-Vallée Charente Nouvelle-Aquitaine

Au départ de Saint-Gervais, partez à la découverte de la campagne charentaise et du patrimoine remarquable que sont les mares dans les villages.

https://www.nanteuil-en-vallee.fr/ +33 5 45 31 82 67

English :

Departing from Saint-Gervais, discover the Charente countryside and the remarkable heritage of village ponds.

Deutsch :

Entdecken Sie von Saint-Gervais aus die Landschaft der Charente und das bemerkenswerte Erbe der Teiche in den Dörfern.

Italiano :

Partendo da Saint-Gervais, esplorate la campagna della Charente e il suo notevole patrimonio di stagni di paese.

Español :

Saliendo de Saint-Gervais, explore la campiña charenta y su notable patrimonio de estanques de pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme