Sentier des Monts & Vallées Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée Charente

Sentier des Monts & Vallées Nanteuil-en-Vallée Place du champ de Foire 16700 Nanteuil-en-Vallée Charente Nouvelle-Aquitaine

La vaste commune de Nanteuil-en- Vallée vous invite à découvrir son riche patrimoine historique et la beauté de ses paysages. Flânez dans les ruelles de sa cité de caractère, explorez ses forêts et laissez-vous bercer par le doux murmure de sa rivière.

https://www.nanteuil-en-vallee.fr/ +33 5 45 31 82 67

English :

The vast commune of Nanteuil-en- Vallée invites you to discover its rich historical heritage and the beauty of its landscapes. Stroll through the narrow streets of its picturesque town, explore its forests and listen to the gentle murmur of its river.

Deutsch :

Die weitläufige Gemeinde Nanteuil-en-Vallée lädt Sie dazu ein, ihr reiches historisches Erbe und die Schönheit ihrer Landschaften zu entdecken. Schlendern Sie durch die Gassen seiner charaktervollen Stadt, erkunden Sie seine Wälder und lassen Sie sich vom sanften Rauschen seines Flusses in den Schlaf wiegen.

Italiano :

Il vasto comune di Nanteuil-en- Vallée vi invita a scoprire il suo ricco patrimonio storico e la bellezza dei suoi paesaggi. Passeggiate per le stradine della sua pittoresca cittadina, esplorate le sue foreste e lasciatevi cullare dal dolce mormorio del suo fiume.

Español :

El extenso municipio de Nanteuil-en- Vallée le invita a descubrir su rico patrimonio histórico y la belleza de sus paisajes. Pasee por las callejuelas de su pintoresco pueblo, explore sus bosques y déjese arrullar por el suave murmullo de su río.

