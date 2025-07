Sentier du Val de Lizonne Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée Charente

Sentier du Val de Lizonne Nanteuil-en-Vallée 11 rue de Moutardon 16700 Nanteuil-en-Vallée Charente Nouvelle-Aquitaine

Moutardon est située à 6 km au nord du bourg de Nanteuil-en- Vallée. Elle est traversée par la Lizonne, affluent de la Charente. Au début du XXe siècle, l’industrie était représentée par un moulin à blé sur la Lizonne et quelques fours à chaux.

https://www.nanteuil-en-vallee.fr/ +33 5 45 31 82 67

English :

Moutardon is located 6 km north of Nanteuil-en-Vallée. The Lizonne, a tributary of the Charente, flows through the village. At the beginning of the 20th century, industry was represented by a wheat mill on the Lizonne and a few lime kilns.

Deutsch :

Moutardon liegt 6 km nördlich der Stadt Nanteuil-en- Vallée. Es wird von der Lizonne, einem Nebenfluss der Charente, durchflossen. Jahrhunderts bestand die Industrie aus einer Getreidemühle an der Lizonne und einigen Kalköfen.

Italiano :

Moutardon si trova a 6 km a nord della città di Nanteuil-en-Vallée. Il villaggio è attraversato dal fiume Lizonne, un affluente della Charente. All’inizio del XX secolo, l’industria era rappresentata da un mulino per il grano sul Lizonne e da alcuni forni per la calce.

Español :

Moutardon se encuentra a 6 km al norte de la ciudad de Nanteuil-en-Vallée. El río Lizonne, afluente del Charente, atraviesa el pueblo. A principios del siglo XX, la industria estaba representada por un molino de trigo en el Lizonne y varios hornos de cal.

