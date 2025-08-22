Balade numérique Chemins de mémoire dans le canton de Lormes Saint-Brisson Nièvre
Résistance dans le canton de Lormes. Le temps d’une balade en voiture ou en cyclo, le promeneur suit les pas d’une jeune messagère du maquis Camille qui narrera, à travers 8 étapes des Chemins de mémoire, ce qu’elle sait des maquis et des événements qu’elle a vécu ou entendu. L’e-randonnée intègre le témoignage audio de Jean Longhi dit Grandjean , chef départemental des maquis de la N
Facile
http://www.museeresistancemorvan.fr/ +33 3 86 78 72 99
English :
Resistance in the canton of Lormes. During a tour by car or cyclo, the walker follows in the footsteps of a young maquis messenger, Camille, who will recount what she knows about the maquis and the events she lived or heard, through 8 stages of the Chemins de mémoire. The e-randonnée includes audio testimony from Jean Longhi, known as Grandjean , departmental leader of the N
Deutsch :
Widerstand im Kanton Lormes. Während einer Auto- oder Fahrradtour folgt der Wanderer den Schritten einer jungen Botin des Maquis Camille, die in acht Etappen der Chemins de mémoire erzählt, was sie über den Maquis und die Ereignisse weiß, die sie erlebt oder gehört hat. Die E-Wanderung enthält ein Audio-Zeugnis von Jean Longhi, genannt Grandjean , dem Leiter des Maquis der N
Italiano :
Resistenza nel cantone di Lormes. Durante il tour in auto o in bicicletta, gli escursionisti potranno seguire le orme di una giovane messaggera della macchia, Camille, che racconterà ciò che sa sulla macchia e gli eventi che ha vissuto o di cui ha sentito parlare in 8 tappe dei Chemins de mémoire. Il percorso elettronico comprende la testimonianza audio di Jean Longhi, detto Grandjean , capo dipartimento della N
Español :
Resistencia en el cantón de Lormes. Durante un recorrido en coche o en bicicleta, los senderistas podrán seguir los pasos de una joven mensajera del maquis, Camille, que relatará lo que sabe sobre el maquis y los acontecimientos que vivió o de los que oyó hablar en 8 etapas de los Chemins de mémoire. La e-ruta incluye el testimonio sonoro de Jean Longhi, conocido como Grandjean , jefe departamental de la N
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data