Balade urbaine, au coeur de la boucle Besançon Doubs
Balade urbaine, au coeur de la boucle Besançon Doubs vendredi 1 mai 2026.
Balade urbaine, au coeur de la boucle A pieds
Balade urbaine, au coeur de la boucle 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4200.0 Tarif :
Découvrez le centre historique de Besançon au travers d’un parcours fléché.
https://www.besancon-tourisme.com/pdf/CircuitsBesancon.pdf +33 3 81 80 92 55
English :
Discover the historical center of Besançon through a signposted route.
Deutsch :
Entdecken Sie das historische Zentrum von Besançon auf einem beschilderten Rundgang.
Italiano :
Scoprite il centro storico di Besançon attraverso un percorso segnalato.
Español :
Descubra el centro histórico de Besançon a través de una ruta señalizada.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data