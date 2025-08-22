Balade urbaine, au coeur de la boucle Besançon Doubs

Balade urbaine, au coeur de la boucle A pieds

Balade urbaine, au coeur de la boucle 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4200.0 Tarif :

Découvrez le centre historique de Besançon au travers d’un parcours fléché.

https://www.besancon-tourisme.com/pdf/CircuitsBesancon.pdf +33 3 81 80 92 55

English :

Discover the historical center of Besançon through a signposted route.

Deutsch :

Entdecken Sie das historische Zentrum von Besançon auf einem beschilderten Rundgang.

Italiano :

Scoprite il centro storico di Besançon attraverso un percorso segnalato.

Español :

Descubra el centro histórico de Besançon a través de una ruta señalizada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data