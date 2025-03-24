Balade urbaine, quartier Battant Besançon Doubs
vendredi 1 août 2025.
Balade urbaine, quartier Battant A pieds
Balade urbaine, quartier Battant 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 2700.0
Machen Sie einen Spaziergang im Schutzgebiet von Besançon! Das Battant-Viertel ist eine Art kleines Dorf am Rande des Stadtzentrums. Neben den Überresten der verschiedenen Epochen, die es durchlaufen haben, zeichnet sich der Bezirk durch seinen starken, lebendigen und kosmopolitischen Charakter aus.
https://www.besancon-tourisme.com/pdf/CircuitsBesancon.pdf +33 3 81 80 92 55
English :
Have a look at the Schutzgebiet of Besançon! Das Battant-Viertel ist eine Art kleines Dorf am Rande des Stadtzentrums. Beside the achievements of the different eras, which it has undergone, the city is characterized by its strong, lively and cosmopolitan character.
Deutsch :
Italiano :
Divertitevi nell’area protetta di Besançon! Das Battant-Viertel ist eine Art kleines Dorf am Rande des Stadtzentrums. Oltre alle vestigia delle diverse epoche che ha attraversato, la città è caratterizzata da un carattere forte, vivace e cosmopolita.
Español :
Tómese un descanso en la zona protegida de Besançon Das Battant-Viertel ist eine Art kleines Dorf am Rande des Stadtzentrums. Además de los vestigios de las distintas épocas por las que ha pasado, la ciudad se caracteriza por su carácter fuerte, animado y cosmopolita.
