Balade Verte Le Chêne à La Dame (CH 1) Charolles Saône-et-Loire

Balade Verte Le Chêne à La Dame (CH 1) Parking de la Piscine 71120 Charolles Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0

Une balade vous faisant passer par le bocage, les bois et le milieu urbain de la ville de Charolles. Quelques points de vue, une connexion avec la nature, du calme, voici ce qu’il vous attend sur ce circuit !

https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81

English :

A walk that takes you through bocage, woods and the urban environment of the town of Charolles. A few viewpoints, a connection with nature, peace and quiet that’s what’s in store for you on this tour!

Deutsch :

Ein Spaziergang, der Sie durch die Heckenlandschaft, die Wälder und die städtische Umgebung der Stadt Charolles führt. Einige Aussichtspunkte, eine Verbindung mit der Natur, Ruhe das erwartet Sie auf diesem Rundgang!

Italiano :

Una passeggiata che attraversa il bocage, il bosco e l’ambiente urbano della città di Charolles. Alcuni punti panoramici, il legame con la natura, la pace e la tranquillità: ecco cosa vi aspetta su questo sentiero!

Español :

Un paseo que le llevará por el bocage, el bosque y el entorno urbano de la ciudad de Charolles. Unos cuantos miradores, una conexión con la naturaleza, paz y tranquilidad: ¡eso es lo que te espera en este sendero!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data