VIDE GRENIER ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS LPA DE CHAROLLES LPA de Charolles Charolles

VIDE GRENIER ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS LPA DE CHAROLLES

LPA de Charolles 7 Chemin d’Ouze Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

VIDE GRENIER ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Le Samedi 25 Avril 2026

organisé par le LPA DE CHAROLLES

7 chemin d’Ouze

Buvette Restauration Animation 2 € le ml

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .

LPA de Charolles 7 Chemin d’Ouze Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 28 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VIDE GRENIER ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS LPA DE CHAROLLES

L’événement VIDE GRENIER ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS LPA DE CHAROLLES Charolles a été mis à jour le 2026-01-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)