Balade augmentée Archistoire Collobrières Sur le chemin des pierres au Monastère de la Verne

Balade augmentée Archistoire Collobrières Sur le chemin des pierres au Monastère de la Verne Boulevard Charles Caminat 83610 Collobrières Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Voyagez dans le temps grâce à l’application Archistoire qui vous propose une balade en réalité hybride à la découverte de la capitale des Maures Collobrières.

http://www.collobrieres.fr/ +33 4 94 48 08 00

English : Archistoire enhanced walk Collobrières: On the path of the stones at the Monastère de la Verne .

Travel back in time with the Archistoire app, which takes you on a hybrid reality tour of Collobrières, the capital of the Maures region.

Deutsch : Archistoire Augmented Walk Collobrières: Sur le chemin des pierres au Monastère de la Verne (Auf dem Weg der Steine zum Kloster La Verne)

Machen Sie eine Zeitreise mit der App Archistoire, die Ihnen einen Spaziergang in hybrider Realität anbietet, um die Hauptstadt der Mauren zu entdecken: Collobrières.

Italiano :

Viaggiate indietro nel tempo con l’app Archistoire, che vi porta in un tour in realtà ibrida della capitale dei Maures, Collobrières.

Español :

Viaje en el tiempo con la aplicación Archistoire, que le llevará a un recorrido de realidad híbrida por la capital de los Maures, Collobrières.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme