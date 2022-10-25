Circuit de Maraval / Camps Bourjas Collobrières Var

Circuit de Maraval / Camps Bourjas Collobrières Var vendredi 1 août 2025.

Circuit de Maraval / Camps Bourjas

Circuit de Maraval / Camps Bourjas Boulevard Caminat 83610 Collobrières Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Partez à cheval à la découverte du Massif des Maures au départ de Collobrières.

Fort de 135 000 hectares avec ses réserves biologiques intégrales, le massif est le plus important espace forestier du Var.

https://www.mpmtourisme.com/ +33 4 94 48 08 00

English : Circuit of Maraval / Camps Bourjas

Discover the Massif des Maures on horseback from Collobrières. With its 135,000 hectares and its integral biological reserves, the massif is the most important forest area in the Var.

Deutsch : Rennstrecke von Maraval / Camps Bourjas

Erkunden Sie das Massif des Maures auf dem Pferderücken von Collobrières aus.

Mit einer Fläche von 135.000 Hektar und seinen integralen biologischen Schutzgebieten ist das Massiv das wichtigste Waldgebiet des Departements Var.

Italiano :

Scoprite il Massiccio dei Maures a cavallo partendo da Collobrières. Con i suoi 135.000 ettari e le sue riserve biologiche integrali, il massiccio è l’area forestale più importante del Var.

Español : CIRCUIT DE MARAVAL / CAMPS BOURJAS AU DEPART DE COLLOBRIERES

Salga a caballo para descubrir el Macizo de los Maures desde Collobrières

Con 135.000 hectáreas y sus reservas biológicas integrales, el macizo es la mayor zona forestal del Var.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-25 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme